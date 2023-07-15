Диетолог Гинзбург: дефицит клетчатки ведет к диабету и другим заболеваниям

«Дефицит клетчатки в рационе опасен, прежде всего, быстрым развитием и злокачественным течением так называемых возрастных болезней», - сказал Михаил Гинзбург «Москве 24».

«Устоявшаяся норма – хотя бы порядка 30 граммов клетчатки в день», - добавил Гинзбург.

Врач-диетолог Гинзбург посоветовал россиянам ежедневно употреблять клетчатку или пищевые волокна. Если человек ест ее в недостаточном количестве, он становится подвержен развитию возрастных патологий. Дефицит клетчатки ведет к диабету и «другим заболеваниям», предупредил эксперт.В частности, отметил врач, благодаря поеданию клетчатки улучшается защита организма от таких заболеваний как рак толстой и прямой кишки, атеросклероз, сахарный диабет. Помимо этого клетчатка способствует нормализации уровня холестерина, улучшает состояние кишечной микрофлоры (что благоприятно сказывается на иммунитете, самочувствии).Диетолог перечислил наиболее полезные источники клетчатки – это фрукты, ягоды, бобовые, цельнозерновые каши и хлеб.Ранее портал MedikForum.ru писал о летних продуктах , которые обладают эффектом жиросжигания.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.