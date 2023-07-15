Диетолог Гинзбург: дефицит клетчатки ведет к диабету и другим заболеваниям

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клетчатка

Диетолог Михаил: клетчатку нужно есть в количестве минимум 30 граммов за день.

Врач-диетолог Гинзбург посоветовал россиянам ежедневно употреблять клетчатку или пищевые волокна. Если человек ест ее в недостаточном количестве, он становится подвержен развитию возрастных патологий. Дефицит клетчатки ведет к диабету и «другим заболеваниям», предупредил эксперт.

«Дефицит клетчатки в рационе опасен, прежде всего, быстрым развитием и злокачественным течением так называемых возрастных болезней», - сказал Михаил Гинзбург «Москве 24».

В частности, отметил врач, благодаря поеданию клетчатки улучшается защита организма от таких заболеваний как рак толстой и прямой кишки, атеросклероз, сахарный диабет. Помимо этого клетчатка способствует нормализации уровня холестерина, улучшает состояние кишечной микрофлоры (что благоприятно сказывается на иммунитете, самочувствии).

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«Устоявшаяся норма – хотя бы порядка 30 граммов клетчатки в день», - добавил Гинзбург.

Диетолог перечислил наиболее полезные источники клетчатки – это фрукты, ягоды, бобовые, цельнозерновые каши и хлеб.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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Теги : клетчатка, польза для здоровья, Михаил Гинзбург
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