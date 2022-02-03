Без ревакцинации во Францию больше не заехать
Власти Франции запретили туристам, которые не прошли через ревакцинацию, посещать их страну. Это касается лиц, которые прошли полный курс вакцинации более 9 месяцев назад.
Во Франции продолжают сражаться с пятой волной коронавируса, и теперь очередь дошла до туристов. Некоторое время назад власти Франции отказали во въезде всем, кто не прошёл через вакцинацию от коронавируса, а со вчерашнего дня введён в действие очередной запрет. Если вы сделали оба компонента вакцины более 9 месяцев назад и не прошли через ревакцинацию, въезд на территорию Франции будет закрыт. Причём с этим столкнулись сотни тысяч людей, которые уже купили билеты в эту страну. Отметим, что Париж является самым популярным туристическим направлением в Европе, а во французские Альпы сейчас едут любители горнолыжного отдыха.
При этом Испания планирует отказаться от планов Евросоюза по принятию сертификатов восстановления от коронавируса для прибывающих из Великобритании, которые облегчат посещение этой страны. Без бустерных инъекции теперь посещать Францию могут только иностранцы по уважительным причинам, к которым туризм не относятся. К примеру, для визита к больным родственником или по каким-то общественным и дипломатическим каналам. Отпуск во Франции без ревакцинации уже не провести.
Совершенно неожиданное и шокирующее для многих британцев предупреждение прозвучало со стороны оператора железнодорожной компании Eurostar, который осуществляет перевозки из Великобритании во Францию по железнодорожному туннелю под Ла-Маншем. При этом в самой Великобритании пока нет никаких ограничений в отношении приезда лиц, не прошедших через ревакцинацию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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