Только половина людей старше 20 заражается коронавирусом
Лишь 50% людей после 20, которые сталкиваются с вирусом SARS-CoV-2, впоследствии заболевают. К такому выводу пришли учёные из Имперского колледжа Лондона.
Хорошо известно, что коронавирус поражает людей разных возрастов, но вероятность подцепить этот патоген вовсе не является стопроцентной, даже если вы соприкоснетесь с зараженным человеком, будете жить с ним в одной комнате или даже если в ваш организм намеренно введут вирус. Именно это и сделали исследователи, которые специально заразили 34 человека в возрасте от 18 до 30 лет коронавирусом посредством первоначального уханьского штамма. Ранее все испытуемые не болели ковидом и не имели никаких хронических болезней. Все они получили материальную компенсацию в размере 4 500 фунтов.
Через носовые капли в их организм ввели первоначальный вариант коронавируса, и лишь у 53% людей проявились симптомы инфекции, они дважды дали положительный ПЦР-тест. Загадкой остается то, почему не заразились остальные 47%. Первое предположение, которое приходит в голову, связано с различием иммунной реакции. Эксперты полагают, что перекрёстная защита от других заражений коронавирусом в прошлом может объяснить, почему люди не заболевают этой болезнью, хотя сталкиваются с её носителями довольно плотно.
То же самое касается некоторых других вирусных заболеваний. К примеру, попадающий в организм вирус бешенства далеко не всегда провоцирует неизлечимую болезнь. Известно, что если он проникает через нижние конечности, то добирается до мозга только в 25-30% случаев. Даже ВИЧ-инфекция далеко не всегда закрепляется в организме, когда проникает туда посредством переливания крови или через опасный секс. Какие-то люди обладают определёнными характеристиками иммунной системы, позволяющими им уверенно защищаться от многих опасных патогенов, но установить эти характеристики пока до конца не удалось. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Имперский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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