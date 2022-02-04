Путин не видит смысла вводить карантин
Российский президент Владимир Путин заявил, что власти не собираются как-то дополнительно ограничивать жизнь россиян. В стране продолжает расти заболеваемость из-за наступления штамма Омикрон.
На встрече с участниками организации «Деловая Россия» президент страны Владимир Путин прояснил ситуацию с возможным введением дополнительных ограничений из-за беспрецедентного роста официальной заболеваемости в стране. Путин отметил, что накануне эта тема длительное время обсуждалась с главой правительства Михаилом Мишустиным, причём беседа затянулась до глубокой ночи. Мишустин подчеркнул, что правительство стоит на единой позиции - вводить общенациональный карантин бессмысленно.
Более того, поскольку Омикрон чаще вызывает умеренное течение болезни, а смертность держится на относительно низких показателях, по сравнению с пиком, вызванным Дельта-штаммом, то власти могут пойти на отмену ряда уже существующих ограничений. Некоторое время тому назад вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова уже говорила на эту тему с представителями работодателей и профсоюзных организаций.
Работодатели хотели бы восстановить нормальное функционирование своих предприятий, обеспечив их рабочими руками, а профсоюзы беспокоятся, что отправленные в принудительные отпуска или переведённые на удаленный режим работы сотрудники будут сталкиваться со снижением своих доходов. Именно поэтому власти рассчитывают отказаться от некоторых ограничений, включая и принудительный карантин для лиц из группы, с которыми вступал в контакт заражённый коронавирусом. Ранее продолжительность такого карантина сократились с 14 до 7 дней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Владимир Путин
Медицина
Президент Российской Федерации
Оставить комментарий