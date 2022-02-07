В США перестали считать жертв коронавируса
Министерство здравоохранения США сняло требования ко всем больницам сообщать о всех умерших от COVID-19 федеральному правительству. Это произошло после того, как официальное число жертв коронавируса в США перевалило за 900 000 и начало стремительно приближаться к миллиону человек.
Американские больницы больше не обязаны сообщать о ежедневной смертности своих пациентов от коронавируса, как это говорится в новом заявлении министерства здравоохранения. При этом Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) всё-таки продолжат анализировать данную печальную информацию на основе свидетельств о смерти. Изменение государственной политики в отношении этого очень щекотливое вопроса было анонсировано ещё в январе, и со среды на прошлой неделе данный закон начал действовать. Это произошло всего через несколько дней после того, как количество умерших от коронавируса американцев перевалило за 900 000 человек.
Это гораздо больше, чем США потеряли в обоих мировых войнах и во вьетнамской кампании. На воскресенье официально в США зарегистрировано 902 266 смертей, ежесуточный показатель смертности за неделю составил 2 704 человека. Америка по-прежнему остается безоговорочным мировым лидером по числу смертей от коронавируса, несмотря на значительные достижения в области вакцинации.
Некоторые эксперты в области здравоохранения называют решение отказаться от сбора суточной статистики абсолютно безответственным, намекая на то, что цифры из больниц являются намного более надежной информацией, чем статистика от CDC. Однако Американская ассоциация госпиталей утверждает, что цифры CDC, напротив, более аккуратны, ведь они учитывают и людей, которые умерли вне медицинских учреждений, а статистика из больниц этой информации не располагает. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
CDC
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
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