Для защиты от рака нужно кормить бактерии в кишечнике
Если вы хотите защитить себя от опухолей, риск которых вырастает с возрастом, обязательно уделяйте внимание кишечному микробиому. Такое мнение высказал известный британский врач доктор Майкл Мосли.
Доктору Мосли 64 года, у него семейная история опухолей простаты. За последние полтора года три его друга также столкнулись с этой болезнью и прошли через хирургические операции. К счастью, в каждом случае недуг удалось выявить вовремя, но для любого пациента это очень стрессовое время. Тем более, что из-за коронавируса сегодня гораздо меньше мужчин с ранними симптомами опухолей простаты вроде проблем с мочеиспусканием, слабого потока мочи или крови в моче приходят на тестирование.
Недавние исследования показали, что микробиом или сообщество бактерий в нашем кишечнике играют очень существенную роль при формировании опухолей, особенно наиболее агрессивных. Существует приблизительно 1 000 различных типов микробов, проживающих в кишечнике, и некоторые из них очень важны для долговременного здоровья, так как они помогают иммунитету, влияют на настроение и многие другие аспекты здоровья, а прочие бактерии, напротив, приводят к хроническим воспалениям, способным вызвать рак. К примеру бактерия хеликобактер пилори, живущая у многих людей, теперь распознаётся в качестве одной из главных причин язвы и опухоли желудка, а также некоторых других недугов.
Вот почему крайне важно внимательно относиться к собственному питанию и следить за тем, чтобы преуспевали только кишечные бактерии, полезные для здоровья, а вредных было поменьше. Вполне возможно, что уже в будущем появятся тесты, на основе которых пациентам будут предлагать специфические напитки, влияющие на их конкретный микробиом. Ну а сейчас нужно просто уделять внимание здоровой диете и в обязательном порядке посещать врачей при появлении любых подозрительных симптомов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Майкл Мосли
Медицина
британский врач-диетолог, консультант по вопросам здорового питания
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