Стимуляция спинного мозга ставит на ноги после паралича
Учёные из швейцарского Федерального технологического института разработали методику стимуляции спинного мозга электродами. Она уже продемонстрировала весьма впечатляющие результаты.
Так, один из принявших участие в экспериментах пациент потерял способность ходить после аварии на мотоцикле в 2017 году, в результате которой он получил травму спинного мозга. Сейчас туда имплантировали электроды, и мужчина снова встал на ноги. Он уже наслаждается простыми радостями вроде посещения бара с друзьями, приёма душа без стула и даже прогулки по городу, хотя и с помощью ходунков. Пациент радостно поделился ощущениями вновь обретенной свободы и возможностью ходить там, где он хочет. Он один из трёх мужчин в возрасте от 29 до 41 года, которые приняли участие в испытаниях новой методики.
Всем имплантировали устройства с 16 электродами в эпидуральное пространство - область между позвонками и оболочкой спинного мозга. Сами электроды получают ток от кардиостимулятора, который, в свою очередь, имплантирован под кожу живота. У всех трёх была полная потеря произвольных движений ниже пояса. У двоих также отмечалась и полная потеря чувствительности.
Исследователи применяли планшетные компьютеры для инициирования уникальной последовательности электрических импульсов, отправляемых на эпидуральные электроды через кардиостимулятор - они помогли реактивировать мышцы. В ходе других экспериментов ранее также наблюдалась подвижность после операции по имплантации подобных устройств, но сейчас проведено первое исследование, все участники которого смогли независимо делать шаги на беговой дорожке всего через сутки после операции. И хотя три человека это очень мало для каких-то далеко идущих выводов, результаты исследования всё равно звучат крайне воодушевляюще. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Швейцарский федеральный технологический институт
Медицина
расположенный в столице самого крупного кантона Швейцарии, крупнейшем городе страны - Цюрихе, считается лучшим техническим ВУЗом государства и входит в число лучших университетов мира.
Оставить комментарий