Австралия ждёт привитых туристов к Пасхе
Власти Австралии огласили план по дальнейшему открытию страны. Прошедшие через вакцинацию туристы могут въехать уже к Пасхе, причём в список одобренных вакцин включён и наш российский «Спутник».
Австралийские власти приняли решение окончательно открыть границы для туристов, от которых эта страна довольно сильно зависит в экономическом плане. Почти два года Австралия была полностью закрыта от мира, что вызвано политикой нулевой терпимости к коронавирусу, однако после нашествия штамма Омикрон, пребывание на карантине многомиллионных мегаполисов стало неэффективным. То же самое произошло и в Новой Зеландии, и теперь эту политику с убедительным успехом продолжает отстаивать только один Китай, откуда пандемия и началась. Впрочем, некоторые эксперты просто считают, что китайцы манипулируют статистикой.
В соответствии с планами австралийских властей, границы этого государства будут открыты к Пасхе 17 апреля, а значит, желающие посетить Зелёный Континент смогут это сделать уже через пару месяцев. Причём будет позволено посетить Австралию в туристических целях гражданам с сертификатом о вакцинации, и в список разрешённых для этих целей вакцин вошел и российский препарат «Спутник V». Это очень приятная новость, если учесть, что в западных государствах нашу вакцину упорно не желают признавать, так как на этом настаивают западные фармацевтические концерны.
Что до властей Новой Зеландии, то они готовы открыться для туристов только в июле. Большинство экспертов сходятся на том, что после того, как по планете пронесётся штамм Омикрон и его ещё более заразный подвариант ВА.2, человечество обретёт так долго ожидаемый популяционный иммунитет. И коронавирус перестанет считаться смертельно опасной угрозой, превратившись в подобие гриппа. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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