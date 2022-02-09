Назальные вакцины от ковида изменят всю картину
Эксперты полагают, что назальные вакцины против коронавирусной инфекции изменят расстановку сил в противостоянии человечества с коронавирусом. Для их применения не требуется медицинский работник, а значит, ими смогут воспользоваться многие миллионы людей.
Учёные из Института РНК в Австралии провели исследования, чтобы определить, что произойдёт с человечеством, если вакцины от коронавируса будут выдаваться в назальной форме. Отметим, что некоторое время тому назад российский препарат «Спутник V» был переформатирован и для назального применения, причём им уже воспользовался наш президент Владимир Путин. По словам создателей вакцины из Центра имени Гамалеи, этот препарат не является заменой обычной вакцинации в виде уколов, но может служить дополнительным средством профилактики, и в случае его использования после традиционных прививок уровень защиты от заражения может достигнуть 100%.
Ученые из Австралии решили проверить, насколько эта технология изменит ситуацию, если назальные вакцины станут полноценной заменой инъекционных прививок. Оказалось, что в этом случае ситуация на планете полностью поменяется, так как существенно ослабнет жесточайший прессинг на медиков в разных странах мира, которые с утра до ночи занимаются вакцинацией. Расходы на этот процесс упадут, а развивающиеся страны, где ощущается жёсткая нехватка медицинского персонала и самих вакцин, получат в свое распоряжение удивительно простой инструмент для профилактики коронавируса.
Самое главное достоинство технологии назальных вакцин заключается в том, что ими могут пользоваться люди, которые не нуждаются в посещении центров вакцинации и врачей. Купивший в аптеке такую вакцину человек может у себя в домашних условиях сделать необходимые впрыскивания в обе ноздри и получить желаемую защиту. Также это приятная новость и для людей, которые просто боятся уколов до уровня фобии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Институт РНК Нового Южного Уэльса
Медицина
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