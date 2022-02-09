Назальные вакцины от ковида изменят всю картину

Институт РНК Нового Южного Уэльса

Медицина

Институт связывает и расширяет междисциплинарные группы в области биологии РНК, химии РНК и РНК-медицины с клиническими экспертами и службами, поддерживаемыми экспериментальным ускорителем РНК.