Раннюю версию COVID-19 нашли в китайской лаборатории
Появились новые обоснованные опасения по поводу того, что китайские ученые работали с подобием коронавируса еще до начала пандемии в 2020 году. Образцы почвы предполагают, что он не перешёл на человека естественным образом из дикой природы.
Учёные обнаружили следы коронавируса, которые подкрепляют теорию о том, что вся мировая пандемия началась после лабораторной утечки. Таковы результаты анализа образцов почвы, которые предполагают, что коронавирус не передался от дикой природы человеку естественным образом. Для подтверждения этой гипотезы требуется больше доказательств, особенно в отношении того, как именно этот вирус попал в уже исследованные образцы.
Учёные из Венгрии обнаружили следы уникального варианта коронавируса, когда изучали ДНК почвы из Антарктики, отправленные одной из фирм в Шанхае. Исследователи также выявили генетический материал от китайских хомяков и зелёных обезьян, который позволяет предположить, что вирус изучался в лаборатории либо на животных, либо во взятых от них клетках. Активно поддерживающие теорию лабораторной утечки коронавируса считают, что создавшие этот патоген китайские учёные специально усилили заразность вируса в качестве одного из этапов эксперимента, и уже после этого он вырвался на свободу. Сторонники этой версии предполагают, что последние по времени доказательства поддерживают теорию лабораторной утечки за счет присутствия трех ключевых мутаций коронавируса, которые являются характеристиками преждевременного секвенирования патогена.
Итоги этого открытия нужно интерпретировать с большой осторожностью, поскольку ДНК почвы могла быть заражена вирусом от первых пациентов с ковидом, о которых сообщалось в Китае еще в декабре 2019 года. В том же самом месяце эти образцы были отправлены в шанхайскую компанию, но пока не очень понятно, когда был проведён их анализ. Новые данные поступили от Университета ветеринарной медицины в Будапеште. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет ветеринарной медицины в Будапеште
Медицина
государственное учреждение, которое контролируется и финансируется Министерством людских ресурсов Венгрии и аккредитовано для выдачи дипломов доктора ветеринарной медицины (DVM) и аспирантуры доктора философских наук (Ph.D.) в ветеринарных науках
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