Раннюю версию COVID-19 нашли в китайской лаборатории

Университет ветеринарной медицины в Будапеште

Медицина

государственное учреждение, которое контролируется и финансируется Министерством людских ресурсов Венгрии и аккредитовано для выдачи дипломов доктора ветеринарной медицины (DVM) и аспирантуры доктора философских наук (Ph.D.) в ветеринарных науках