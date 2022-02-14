У грызунов в Нью-Йорке обнаружили новый ковид
Исследователи выявили крысиную версию коронавируса, которая распространяется среди грызунов в Нью-Йорке. В этой связи возникают опасения по поводу того, что вирус свободно циркулирует среди диких животных.
Печально знаменитые крысы из канализации Нью-Йорка могут быть переносчиками опаснейшего нового варианта коронавируса, который мутировал в их организме. Исследователи из Queensborough Community College в Нью-Йорке обнаружили неизвестный науке штамм вируса, который переносят обитатели местных канализаций. Считается, что он и зародился в их организме. Этот штамм имеет изменения в аминокислотах, которые кажутся устойчивыми с другими ковидными штаммами вируса в прошлом, как отметил один из исследователей.
Обнаружение коронавируса среди диких животных - пугающая перспектива, так как она означает, что этот вирус может бесконечно циркулировать необнаруженным и когда-нибудь, через несколько лет, например, снова передаться человеку в новой прежде неизвестной форме, что опять спровоцирует пандемию. Так, некоторые олени, к примеру, довольно легко заражаются вирусом, о чём же неоднократно предупреждали вирусологи.
Теперь же исследователи заявили об обнаружении образцов крысиного помёта, в которых были выявлены следы ранее неизвестного штамма коронавируса. Авторы исследования полагают, что сами крысы заполучили этот патоген в организм, когда пили сточную воду и питались фекалиями людей и других животных. Ранее живые вирусы в канализациях никогда не обнаруживались, но с учётом площади канализационных очистных сооружений и количества крыс легко себе представить, что они зародились заразились именно так. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Queensborough Community College
Медицина
Общественный колледж в Бейсайде, Квинс, Нью-Йорк.
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