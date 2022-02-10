После наркоза подросток забыл родной язык
17-летний житель Нидерландов очнулся после операции на коленном суставе и забыл, как разговаривать на родном языке. Также он забыл своих родителей и искренне считал, что происходит родом из штата Юта в США.
В медицинском журнале опубликована любопытная история 17-летнего пациента из Нидерландов, чьё имя не называется из этических соображений. Он получал лечение в медицинском центре при Университете Маастрихта, где ему сделали операцию на коленном суставе. Она понадобилась после получения серьёзной травмы во время футбольного матча.
Как сообщают врачи, когда подросток очнулся после наркоза, он совершенно забыл родной язык и мог разговаривать только на английском. Медицинский персонал с удивлением узнал, что теперь этот пациент не понимает, что ему говорят на родном для него языке. Так что медсёстрам и врачам пришлось переходить на английский, который сам подросток до этого изучал только в школе и знал в пределах школьной программы. Нигде вне школы парень этот язык не практиковал. Более того, подросток не смог узнать своих родителей и вообще считал, что он родом из США, причём из штата Юта, хотя в Америке он тоже никогда не был.
Однако через 24 часа таким же спонтанным образом подросток восстановил воспоминания и способность говорить и понимать на родном языке. Это произошло после того, как его навестили друзья. Описывая данный случай в медицинском журнале, врачи полагают, что подросток столкнулся с экстремально редко встречающимся случаем синдрома иностранного языка. Всего за всю историю задокументировано около 60 подобных историй, когда после операции пациенты забывали родной язык и начинали говорить на другом. Так, житель Новой Зеландии после наркоза разговаривал лишь на испанском, но воспоминания вернулись к нему после часового сна. Американец после наркоза почти 5 часов говорил на норвежском, а проходящий лечение в США турок 24 часа после этого говорил только на английском. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Маастрихта
Медицина
государственный университет, расположенный в Маастрихте, Нидерланды. Основанный 9 января 1976 года он является вторым самым молодым из 13 голландских университетов.
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