Сергей Собянин заметил резкое улучшение ситуации с коронавирусом
Столичный градоначальник заявил о том, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве значительно улучшилась. Это заявление прозвучало после того, как количество выявленных положительных тестов за сутки в городе выросло вдвое.
Ещё позавчера в Москве было чуть более 11 000 заболевших коронавирусом за сутки, а вчера это число разом скакнуло на 100% - выше 22 000. Но это не помешало мэру Москвы Сергею Собянину объявить о прохождении пика заболеваемости в столице. Собянин отметил, что число новых заражений уменьшилось на 6% в недельном исчислении. И ожидается, что этот тренд сохранится.
Мэр отметил, что аналогичная ситуация складывалась и в других европейских мегаполисах, где пик заболеваемости достигался в течение четырех недель. Он заявил, что на прошлой неделе число заболевших сократилось на 6%, а на этой ожидается еще более существенный спад. Что до вчерашнего скачка почти в 100%, то Собянин объяснил и его - оказывается он был вызван просто другой методикой учёта. Сегодня число заболевших в Москве упало на 4 000, но смертность в России все равно продолжает расти.
В этой связи мэр пообещал улучшить плановое обслуживание населения Москвы в медицинских учреждениях уже с 14 февраля. Также Собянин отметил, что врачи начнут ходить по домам ко всем пациентам с коронавирусом старше 65 лет вне зависимости от того, насколько тяжело у них протекает коронавирусная инфекция. Впрочем, если у пациентов этой возрастной группы коронавирус протекает тяжело, они не должны находиться дома - их следует немедленно госпитализировать в стационар, так как они входят в группу особого риска. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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