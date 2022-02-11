Виртуальная реальность придёт на помощь уставшим медикам
Исследователи из Университета Огайо полагают, что виртуальная реальность поможет справиться с эмоциональным выгоранием у медицинских работников. Когда их с помощью очков погружали в мир виртуального леса, то происходило заметное уменьшение уровня стресса.
Развитие новых технологий поможет врачам справиться с очень опасным явлением под названием эмоциональное выгорание. Когда много смен подряд медики сталкиваются с напряжённым графиком, постоянной чередой страдающих и умирающих пациентов, отчаянными попытками выиграть время у смерти, то это оказывает негативное воздействие на психику. Тем более, что много врачей работают не по стандартному 8-часовому рабочему графику, а 12-часовыми сменами или вообще сутками. Всё это и приводит к формированию так называемого эмоционального выгорания, которое вызывает довольно тяжёлые последствия и для самих медиков, и для пациентов, которым они помогают. Особенно в условиях развития коронавирусной пандемии, когда нагрузка на медицинские учреждения резко выросла.
И вот исследователи из США создали виртуальную реальность в виде компьютерного леса, по которому можно совершать прогулки, если надеть специализированные очки. Лес был сконструирован с высокой степенью реалистичности, в наушниках раздаётся пение птиц и другие приятные звуки, а отправиться на прогулку можно прямо из больницы или какого-то другого медицинского центра, где работают медики. Наблюдения показали, что это методика позволяет практически мгновенно снизить уровень стресса на 40%, что очень значительно.
Прошедшие через сеансы виртуальной реальности медики наблюдали за солнцем через верхушки деревьев, восхищались природой, слушали её звуки и даже шелест листьев. Причём для достижения этого успокаивающего эффекта требовалась всего трёхминутная сессия, а значит, сеансы виртуальной реальности можно включать в рабочий график медицинских специалистов. Это относительно доступная по стоимости новая технология поможет обуздать проблему эмоционального выгорания и повысить производительность труда медицинских работников. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Огайо
Медицина
американский государственный исследовательский университет, расположенный в кампусе в 7,5 кв. км. в городе Атенс, штат Огайо
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