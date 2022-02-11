Обнаружены истоки шизофрении в мозге
Шизофрения связана с белком SAP97, который не может нормально функционировать. Но никто до этого не знал, чем вообще должен заниматься в организме этот белок, и главное - где.
Шизофрения является одной из наиболее известных психических болезней, от которой в мире страдает около 20 млн человек, согласно Всемирной организации здравоохранения. Она проявляется целым рядом симптомов, включая галлюцинации, потерю памяти, а также паранойю. Но происхождение шизофрении никогда полностью не понималось экспертами. И вот теперь новое исследование должно это изменить, поскольку обнаружено конкретное место в мозге, откуда может развиваться шизофрения.
Исследователи из Университета Южной Калифорнии сфокусировали свою работу на специфическом белке, известном в медицине как связанный с синусами белок 97 или SAP97. Сам по себе данный белок довольно таинственный, учёные знали о его существовании, но никак не могли выяснить, для чего он нужен, и где выполняет свою работу. Во время разных исследований было обнаружено, что этот белок как-то связан с шизофренией. Но точная связь установлена не была.
И вот теперь этот пробел восполнили исследователи. Они не обнаружили SAP97 ни в одной из частей мозга, в которых он традиционно присутствовал. Когда же ученые проверили зубчатую извилину, традиционно связанную с шизофренией часть гиппокампа, которая контролирует контекстуальную эпизодическую память, то выявили там тот самый белок. Этот тип памяти часто искажается при шизофрении. Они выяснили, что когда функционал белка снижается, нейроны в зубчатой извилине демонстрируют резкие всплески глутаматергической передачи сигналов. А они вызывают изменения в контекстуальной эпизодической памяти, что является классическим симптомом шизофрении. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Южной Калифорнии
Медицина
частный исследовательский университет США, расположенный в Лос-Анджелесе
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