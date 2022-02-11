Антибиотики провоцируют диарею при нехватке бактерий
Здоровье микробиома кишечника является ключом к определению риска развития диареи у пациентов, принимающих антибиотики. К такому выводу пришли исследователи из Центрального госпиталя Сингапура.
Если вы столкнулись с тяжёлой диареей после начала лечения антибиотиками, то её причина может лежать в микробиоме кишечника. Так называют сообщество из триллионов бактерии в нашей желудочно-кишечной системе, которое имеет громадное значение для многих аспектов здоровья. Здесь взаимосуществуют самые разные виды бактерий и грибков, и с каждым годом наука получает всё новые доказательства того, насколько эти микроорганизмы важны для нашего здоровья, и как они могут провоцировать те или иные заболевания.
Исследование показало, что пациенты с самым низким уровнем бактерии Faecalibacterium prausnitzii в микробиоме обладают максимальным риском развития диареи после получения рецептов на антибиотики. Эти бактерии наиболее часто встречаются в пищеварительной системе человека. Наблюдения за участниками исследования продолжались четыре недели в 2019 году, они затронули 30 здоровых людей, которым прописали трёхдневный курс антибиотика аугментина, представляющего собой сочетание амоксициллина и клавуланата, получаемого перорально.
Регулярно брались анализы стула, которые анализировались в течение всего периода наблюдений. Был установлен заметно более низкий уровень бактерий у тех, кто страдал от диареи, по сравнению с теми, кто с ней не сталкивался. Результаты исследования очень важны, поскольку развитие симптомов диареи во время лечения антибиотиками может привести к тому, что пациенты самостоятельно откажутся от лекарств, и это сорвёт весь курс лечения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центральный госпиталь Сингапура
Медицина
Специализированная больница высшего звена в Сингапуре, расположенная рядом с Букит Мера и Чайнатауном и обслуживаемая станцией метро Outram Park
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