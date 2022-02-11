Вирус Эбола может спрятаться в мозге
Исследователи из США выяснили, что вирус Эбола способен надолго скрыться в мозге и впоследствии вызвать рецидив даже после лечения. А этот патоген, как известно, нередко приводит своих носителей к смерти.
Учёные из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных болезней при армии США обнаружили, что около 20% обезьян, переживших вирус Эбола после лечения моноклональными антителами, впоследствии по-прежнему сталкивались со стойкой болезнью, спровоцированной этим вирусом. И особенно в желудочковой системе головного мозга, где вырабатывается и циркулирует цереброспинальная жидкость. Это происходило даже в том случае, если вирус очищался из всех других органов.
Проведено первое исследование, которое показало те укромные места, где вирус Эбола запирается в головном мозге. Также выявлена патология, вызывающая последующие фатальные рецидивирующие заболевания из-за проснувшегося вируса. Исследования проводились на моделях нечеловекообразных приматов, однако его выводы можно отнести и к людям. У двух обезьян, первоначально выздоровевших от вируса Эбола после лечения антителами, позднее произошли рецидивы, от которых они скончались. Повторное лечение им же не помогло.
Тяжёлое воспаление и самая масштабное вирусная нагрузка отмечались у них в желудочковой системе головного мозга. В других органах явной патологии обнаружено не было. Это подсказывает, где искать затаившийся вирус у людей, которые вроде бы поправились после тяжелой и опасной болезни, чтобы не допустить рецидива. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней
Медицина
На данный момент крупнейший армейский институт биологических исследований в США
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