Как одинокому человеку пережить День Святого Валентина
Значительное количество россиян встречает все еще экзотический для нас праздник 14 февраля в одиночестве. И если он что-то для них значит, то день торжества всех влюблённых может стать сильной эмоциональной нагрузкой.
Психолог Галина Леонтьева полагает, что если вы отмечаете 14 февраля и считаете его важным для себя праздником, но сейчас пребываете в одиночестве, то лучше объединиться с какими-то другими одинокими людьми, которые помогут скрасить этот день. Если человек хочет радоваться, то надо быть открытым и испытывать радость за других. А они, в свою очередь, в ответ проявят радость и к вам. Причём, даже не обращая внимания на праздник, нужно делать подарки не только себе, но и тем людям, которые вас окружают.
Так, день Святого Валентина может превратиться в прекрасный повод для исполнения какой-то давней мечты. Когда человек дарит подарки сам себе, то в этом случае отсутствует риск получить что-то ненужное, что потом будет пылиться на полке. Отметим, что ещё несколько лет тому назад День Святого Валентина, как и Хэллоуин, в России практически никем не отмечался. Но с ростом популярности всего западного теперь этот праздник стал для многих россиян значимым.
Особенно рады этому дню продавцы цветов и сувенирной продукции вроде открыток с сердечками и амурчиками. 14 февраля делается очень большой оборот по торговле, как 8 марта или 23 февраля. Хотя День Святого Валентина имеет католическое происхождение в самом Ватикане его никак не отмечают. Римско-католическая церковь не раз говорила, что День всех влюбленных - это народное изобретение, но не церковное (как купание на Крещение в проруби не имеет никакого отношения к традициям РПЦ и тоже является чисто народным увлечением). (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Галина Леонтьева
Медицина
клинический психолог ПКБ 1 имени Н.А. Алексеева
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