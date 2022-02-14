Новый тест определит опасность опухолей простаты
Учёные из Кембриджского университета разработали тест, с помощью которого можно выявить смертоносность опухолей предстательной железы. А он избавит множество мужчин от ненужных для них хирургических операций.
Почти все пожилые мужчины в возрасте старше 90 лет на момент смерти имели опухоли предстательной железы, как показывали результаты многочисленных вскрытий. Но этот рак их никак не беспокоил и находился в организме годами, если не десятилетиями, он не был причиной смерти. Это ещё одно подтверждение того, что далеко не всякую опухоль простаты необходимо хирургически удалять, тем более, если вспомнить, какие последствия операция несёт для мужского здоровья. У прошедших через удаления простаты мужчин возникают серьёзные нарушения в интимной жизни, отмечаются нарушения мочеиспускания (недержание) и некоторые другие проблемы, серьёзно снижающие качество жизни.
Но каким образом отличить опухоль простаты, которая угрожает жизни и нуждается в экстренном удалении, от опухоли не столь серьёзной, за которой можно просто наблюдать? В настоящее время ныне существующие методики являются чрезвычайно сложными и не всегда эффективными, особенно если опухоль нашли на ранней стадии. Только в одной Великобритании по 20 000 мужчин ежегодно проходят через ненужные, как впоследствии выясняется, операции по удалению опухолей и облучение. Врачи могут определить размер злокачественного новообразования, но не уровень его активности, за счёт введения специального раствора через разрез в промежности, а затем через МРТ
И вот теперь ученые из Кембриджа присоединили нерадиоактивную форму углерода к молекуле сахара и ввели в вену неподалеку от опухоли. Было установлено, что если этот углерод задерживается в опухоли, то там вырабатывается большое количество лактата. А подобное является признаком агрессивности опухоли. Учёные полагают, что по данному простому тесту можно будет довольно быстро определять, насколько опасным является новообразование для мужчины, и стоит ли ему всерьёз браться за его лечение. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Кембриджа
Медицина
университет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране, четвёртый старейший в мире
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