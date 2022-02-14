Натуральный иммунитет мощнее вакцин
Ещё одно исследование показало, что выработанный в организме человека после перенесённого заболевания натуральный иммунитет является более мощным средством защиты от повторного заражения, чем вакцины. Антитела у непривитых и переболевших людей обладают большим уровнем прочности, как установили исследователи из израильского Sheba Medical Center.
Переболевшие коронавирусом, но не привитые люди имеют более продолжительный иммунитет, по сравнению с теми, кто получил оба компонента вакцины, но никогда не болел. Израильские учёные добыли ещё одно доказательство для ожесточенного научного спора о том, какой иммунитет в деле защиты от коронавируса является наиболее прочным - натуральный, то есть после перенесённой болезни, или вызванный прививками и ревакцинацией. Любопытно, что существуют исследования, эффективно доказывающие обе точки зрения.
Эти дебаты намного усложнились в последнее время, так как огромное количество людей как прошли через вакцины, так и переболели коронавирусом. Последнее по времени исследование проследило за 500 пациентами, которые либо заразились вирусом и поправились, либо получили две прививки в период с 2020 по 2021 годы. За добровольцами следили в течение года, они сдавали регулярные анализы крови, по которым изучали уровень антител и силу защиты. Прошедшие через вакцинацию обладали высоким уровнем антител изначально, но он снижался гораздо быстрее по сравнению с теми, кто просто переболел.
Через 6 месяцев переболевшие имели более мощные антитела, крепость которых можно было определить по их способности связываться со спайковым белком коронавируса. Однако это вовсе не причина для того, чтобы отказываться от прививок и ждать самой болезни. Более чем для 5.5 млн человек эта тактика окончилась смертью, а ещё для многих миллионов - постковидным синдромом и тяжелейшими осложнениями. Прививки защищают от тяжелой формы коронавируса и смерти из-за него во много раз сильнее, чем их отсутствие. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Sheba Medical Center
Медицина
государственная больница Израиля, расположена в районе Тель-а-Шомера и обеспечивает медицинским обслуживанием жителей Рамат-Гана и центра страны
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