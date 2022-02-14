Механическое удаление тромбов полезно при инсультах
Американские учёные из Университета Питтсбурга выяснили, что механическое удаление тромбов даёт положительные результаты более чем у половины пациентов с инсультами. Это крайне важно для того, чтобы оказать помощь на первой стадии развития патологии.
Тромбы - это сгустки крови, которые образуются при слипании между собой тромбоцитов, белков и клеток крови. Тромбы блокируют движение крови по сосудам, что нарушает снабжение мозга кислородом и приводит к инсульту, называемому ишемическим. На долю ишемических инсультов приходится более 80% острых нарушений мозгового кровообращения в мире. Лечение ишемического инсульта обычно включает в себя препараты из категории антикоагулянтов, разжижающих кровь.
При очень тяжелом инсульте или тромбе в крупном кровеносном сосуде это лечение также включает процедуру удаления тромба или механическую тромбэктомию, представляющую собой разновидность эндоваскулярной терапии. Крошечная трубка или катетер со специальным устройством на конце проходит через вену для того, чтобы захватить сгусток и удалить его. Предыдущие исследования показывали, что у перенесших ишемический инсульт пациентов после механического удаления тромбов наблюдалась меньшая степень инвалидности, чем у тех, кому этого не делали. Но наблюдения проводились в тщательно отобранных центрах, использовались в строгие клинические критерии, что снижает степень обобщаемости результатов для широкого населения.
И вот теперь новое исследование охватило широкий круг пациентов с инсультами, которые получали обычную ежедневную помощь и не входили ни в какие отдельные наблюдения. В сферу внимания учёных попали более 1 000 взрослых пациентов со средним возрастом в 70 лет, 52% из которых были женщинами. Их лечили специальным механическим устройством для тромбэктомии. Исследование показало, что большинству потребовалось только одна попытка для удаления тромба, хотя для полного очищения сгустка крови обычно применяют несколько попыток. Почти у половины всех пациентов после этой процедуры фиксировалась минимальная нетрудоспособность через 90 дней после инсульта. Это исследование показывает, насколько далеко продвинулась технология тромбэктомии при инсульте. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Питтсбурга
Медицина
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