Пандемия в России успокоится до мая
По оценке известного эксперта генетика Андрея Исаева, ситуация с развитием коронавирусной пандемии в нашей стране останется спокойной до мая. А к началу тёплого сезона вероятны новые мутации ковида.
Исаев Полагает, что 11 февраля был достигнут пик пятой волны коронавирусной пандемии в России, спровоцированной штаммом Омикрон, и теперь начинается спад количества заболевших. Уже в ближайшие две недели показатель может упасть ниже цифры с пятью нулями. А это говорит о том, что наша страна перенесла самую масштабную вспышку, которая не сопровождалось такой же масштабной смертностью, как и предсказывали эксперты.
Причин у этого несколько. Во-первых, сейчас уже почти 50% населения страны вакцинировано, а вакцинация намного снижает вероятность заболеть коронавирусом или умереть от него. Во-вторых, Омикрон вызывает более умеренное течение коронавирусной инфекции. Вместе с тем, в нашей стране ежедневно от ковида умирает всё ещё очень большое количество людей - по 700 человек, это в 10 раз больше, чем в Великобритании, где уровень заражений также оценивается в десятки тысяч людей. Но показатель вакцинации в Великобритании намного выше, чем в России, хотя отношение к соблюдению ограничений вроде масочного режима и социальной дистанции точно такое же - наплевательское. Британцы, как россияне, пребывают уверенными в собственном бессмертии.
Андрей Исаев не считает корректным объединять грипп и коронавирус, поскольку это совершенно разные болезни с разными последствиями. Грипп приходит к человечеству из популяций птиц, а вот в отношении коронавируса ещё не всё установлено. Сравнение проводят по той причине, что ковид вызывает такие же пандемические вспышки, а в хорошо вакцинированных в странах смертность при коронавирусной инфекции теперь даже ниже, чем при плохом сезоне гриппа. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Андрей Исаев
Медицина
основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ"
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