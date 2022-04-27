С коронавирусом в России всё стабильно
Эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что сейчас ситуация с развитием коронавирусной пандемии в нашей стране является относительно стабильной. Однако в ближайшее время могут отмечаться как скачки заболеваемости, так и снижение ключевых показателей в течение всего тёплого сезона.
В настоящий момент в России отмечается стабилизация эпидемиологического процесса. Резкий спад количества заболевших остановился, но показатель не перешёл в рост и сейчас находится на так называемом плато. Исследователи считают, что в течение тёплого периода года Россию могут ожидать как скачки заболеваемости, так и резкое снижение некоторых ключевых показателей.
Это может произойти в том случае, если в нашу страну проберётся какой-то новый штамм коронавируса, либо подвариант уже существующих штаммов, обладающий более высокой контагиозностью. Хорошая новость заключается в том, что отечественные прививки для профилактики коронавируса, и особенно «Спутник V», дают защиту не только от заражений, но и что особенно важно, от тяжелой формы коронавируса и смерти из-за него. Более 98% россиян, скончавшихся из-за последствий коронавирусной инфекции, это люди, которые не успели привиться или не завершили вакцинацию. Также в некоторых случаях вакцины не помогают и лицам с тяжелыми патологиями в иммунной системе.
Активизация эпидемиологических процессов может начаться с приходом холодного сезона осенью, как полагает Наталья Пшеничная. Опять-таки, для профилактики заражений лучше всего вновь пройти через защитные вакцины. Причём не только от коронавируса, но и от гриппа. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Наталья Пшеничная
Медицина
заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
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