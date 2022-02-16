Опасности статинов сильно преувеличены
Информация о массе побочных эффектов от приёма статинов преувеличена, побочки гораздо менее распространены, как доказали польские учёные. К примеру, всего 6% пациентов, принимающих эти лекарства для снижения повышенного уровня холестерина, сталкиваются с мышечными болями.
Учёные из Медицинского университета Лодзи в Польше выяснили, что побочные эффекты от статинов встречаются гораздо реже, чем это принято считать. Проведено самое значительное по масштабу исследование на эту тему. Миллионы людей каждый день принимают статины для снижения риска инфарктов и инсультов, так как эти таблетки уменьшают показатели «плохого» холестерина.
Однако до половины всех этих людей либо перестают пить статины, либо сокращают их дозировку и пьют таблетки нерегулярно из-за якобы существующей угрозы неприятных побочных эффектов, к которым относятся мышечные боли, кишечные расстройства и боли в голове. Исследователи из Польши утверждают, что всего около 6% получающих данные таблетки людей действительно сталкиваются с так называемой невосприимчивостью к статинам.
Исследователи провели метаанализ 170 существующих научных работ по данному вопросу, которые затрагивают 4 млн человек. Их итог однозначен: статины можно использовать безопасно большинству пациентов. Учёные подчеркивают, что людям критически необходимо уменьшать уровень холестерина, тем самым сокращая вероятность развития сердечно-сосудистых патологий. Болезни сердца и сосудов являются основной причиной смертности населения в развитых странах мира. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Медицинский университет Лодзи
Медицина
высшее учебное заведение в Лодзи (Польша). Идея открытия медицинского университета в Лодзи появилась в межвоенный период.
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