У привлекательных людей более крепкая иммунная система
Учёные из Техасского христианского университета пришли к интересному выводу о связи между внешностью и иммунитетом. По анализам крови они определили, что внешне привлекательные люди обладают более прочной иммунной системой.
Красота помогает людям не только в амурных делах, но и в собственном здоровье, поскольку обеспечивает более прочный иммунитет. С красотой обычно связывают такие характеристики внешности, как симметричное лицо, яркие глаза, правильные черты лица, а также соответствие господствующим в настоящий момент в массовой культуре стереотипам о красоте. Оказалось, что всё это может быть также и признаками более развитой способности противостоять инфекциям, как показало изучение анализов крови людей, считающихся красивыми и не очень.
Исследователи считают, что нас притягивают красивые люди, поскольку мы инстинктивно выбираем более здоровых партнёров. И люди с крепким иммунитетом соответствуют идеалам красоты из-за желания иметь в партнёрах тех, за кем потом не придётся годами ухаживать. Исследователю убеждены, что когда человек приходит в бар в надежде с кем-нибудь познакомиться, то он ориентируется на сознательном уровне на привлекательность, а на подсознательном - на инстинкты, которые позволяют ему выделять здоровых людей.
В исследование приняли участие 152 человека обоего пола. Их фотографировали без макияжа и с нейтральным выражением лица. Затем около 500 добровольцев просмотрели их фотокарточки и определили уровень активности. Самые красивые мужчины или женщины, в соответствии с этим опросом, имели и наивысший уровень фагоцитоза. Это процесс, при котором белые клетки крови уничтожают бактерии ещё до того, как они могут вызвать серьёзные проблемы в организме. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Техасский христианский университет
Медицина
исследовательский университет в Форт-Уэрт, Техас. Он был основан в 1873 году братьями Эддисон и Рэндольф Кларк
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