Найдена причина скачков давления
Исследователи связали кратковременное увеличение артериального давления с определенной зоной мозга. Честь этого открытия принадлежит учёным из Гетеборгского университета в Швеции.
Каждый из нас время от времени сталкивается со стрессом в работе и личной жизни, который в некоторых случаях провоцирует скачки артериального давления. Исследование шведских ученых показало, что не очень значительное ежедневное увеличение артериального давления из-за воздействия непродолжительного стресса связано с областью мозга, которая контролирует сознательные и приобретённые двигательные навыки. Это очень важное открытие, поскольку оно увеличивает вероятность медикаментозного влияния на рост давления, что, в свою очередь, может помочь предотвратить гипертонию - самый крупный единичный фактор риска инсульта.
Примерно у 50% жертв гипертонии или устойчиво высокого артериального давления причина возникновения этой патологии неизвестна. Существует множество теорий по данному вопросу, и одна гласит о том, что гипертония является результатом длительного периода постоянных скачков давления. Другими словами, если у вас в течение нескольких лет регулярно подскакивает давление на короткий период, а потом снова снижается к норме, то в итоге оно так и останется повышенным в какой-то момент времени. Это происходит из-за многих десятков или сотен неприятных для нас событий, вызывающих микрострессы. Это и резкая трель телефонного звонка, и громкие автомобильные гудки, и толчея в метро в часы пик, и неприятный разговор с начальником. Всё приводит к скачкам давления.
Учёный из Гётеборга 20 лет исследовали влияние микростресса на нервные сигналы, поступающие к мышцам. И у более чем половины из 150 мужчин, принявших участие в последних наблюдениях, модель реакции на микростресс приводила к пикам артериального давления. У другой половины этого не происходило. Впервые исследователи связали повышенную восприимчивость к микрострессу с рефлекторными сигналами в мозге. Речь идёт о роландической области мозга, которая активировала сигнал, контролируя несколько сознательных функций мозга. А это рождает вопрос о том, можно ли предсказывать пики артериального давления и устранять их с помощью различных методик воздействия на мозг. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гетеборгский университет
Медицина
университет в Гётеборге (Швеция). Гётеборгский университет, в котором обучаются около 37000 студентов, является одним из крупнейших в Скандинавии. Университет был основан в 1891 году
Оставить комментарий