Через год после укола «Спутником» уровень антител остаётся высоким
Исследования показывают, что российская вакцина «Спутник V» является одной из самых эффективных в мире. Даже через год после первого укола у многих людей сохраняется относительно высокий уровень антител, как заявила Анастасия Ракова.
В декабре 2021 были продлены клинические исследования эффективности «Спутника V» для того, чтобы оценить его безопасность и иммуногенность на срок до 12 месяцев после первой инъекции. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. И вот установлено, что и через год в организме добровольцев, получивших наш «Спутник», отмечается значительный показатель иммуноспецифичных антител к S-белку коронавируса. Причём это наблюдается у всех людей, прошедших через вакцинацию. К настоящему моменту получены данные по 1 323 людям.
У 80% из них уровень антител выше показателя 200 единиц связывающих антитела, а в науке это считается очень значительной отметкой, как рассказала Ракова. Она также дополнительно пояснила, что в этих испытаниях участвуют свыше 3 000 человек.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что «Спутник V» сменил регистрацию. Если раньше наша вакцина имела лицензию на использование в чрезвычайных условиях, то есть по ускоренной схеме, то теперь многочисленные наблюдения в режиме реального времени во многих странах мира привели власти к мнению о том, что «Спутнику» можно дать постоянную регистрацию. Препарат зарегистрирован на территории более 70 стран с населением свыше 4,5 миллиардов человек, он является третьей по популярности вакциной в мире, несмотря на то, что ВОЗ и Европейское медицинское агентство под давлением западных фармацевтических компаний все еще отказываются его регистрировать. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анастасия Ракова
Медицина
вице-мэр Москвы по социальному развитию
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