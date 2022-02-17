Следующий вариант коронавируса будет ещё более слабым
Гендиректор фармацевтической компании Moderna полагает, что с вероятностью в 80% следующий вариант коронавируса будет ещё менее вирулентным, чем штамм Омикрон. По его мнению, пандемия находится на последних стадиях.
Коронавирусная пандемия, судя по всем признакам, подходит к концу, который мы сможем наблюдать уже в этом году. Такое мнение высказал генеральный директор фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель. Он присоединился к целой группе экспертов, которые полагают, что Омикрон-штамм является последней волной пандемии коронавируса, ударившей по человечеству. Бансель убеждён, что следующий штамм вируса после Омикрона будет еще менее вирулентным, хотя и более заразным, и устойчивым перед вакцинами.
Это очень позитивный тренд, который наблюдают многие. По мнению главы фармацевтической компании, вероятность эволюции Омикрона в нечто еще менее опасное составляет 80%, а потом последуют ещё менее опасные мутации. Сам Омикрон вызывает гораздо более мягкое течение коронавируса, чем предыдущий Дельта-штамм, но всё равно тысячи людей каждый день умирают на нашей планете из-за него. В России, к примеру, смертность опять начала расти и за последние сутки достигла почти 800 человек.
Компания Moderna производит вторую самую популярную вакцину в Америке, которой уже использовали на планете 206 млн раз. Она была одобрена в декабре 2020 года вскоре после того, как в клиническую практику вошел и «Спутник V». Напомним, что штамм Омикрон был впервые выявлен на территории Южной Африки в конце ноября 2021 года и очень быстро захватил всю планету. Он вызвал беспрецедентную заболеваемость в некоторых странах, которая только в США перевалила за 1 млн человек в сутки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Стефан Бансель
Медицина
является главным исполнительным директором (генеральным директором) американской фармацевтической и биотехнологической компании Moderna
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