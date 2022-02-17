Органы для трансплантации будут универсальными
Ученые успешно превратили отданные для пересадки легкие в универсальные органы в ходе уникального эксперимента. Следовательно, эти легкие можно будет пересадить любому реципиенту вне зависимости от группы крови, если только они подойдут по размеру.
Исследователи из Университета Торонто опубликовали итоги своих экспериментов по созданию универсальных легких с помощью специального лабораторного девайса. Он поддерживает жизнеспособность легких за пределами тела за счет использования ряда ферментов, одновременно делая их универсальными. В течение следующих полутора лет авторы исследования планируют проверить эти органы в ходе клинических исследований уже на людях. Технология может помочь значительному количеству пациентов, нуждающихся в пересадке лёгких.
А кроме того, существует большое количество доноров, которые еще при жизни дали информированное согласие на пересадку своих органов в случае какого-либо несчастного случая. Таких людей в США и некоторых других странах очень много, но когда эти несчастные случаи происходят, значительную часть органов приходится просто выбрасывать, поскольку они не подходят ни по размеру, ни по анализам крови тем реципиентам, что ожидают этой пересадки где-то неподалеку. Утилизация готовых к трансплантации, но никому ненужных органов очень сильно огорчает медиков, особенно если учесть, какая острая нехватка донорских органов существует почти на всей планете. Размер органа и группа крови - это основные факторы, которые соединяют вместе доноров и реципиентов.
И вот теперь созданы универсальные лёгкие, которые уже были обработаны плазмой и антителами разных групп крови, чтобы проверить их на признаки гиперактивного отторжения, при котором антитела вызывают избыточные повреждения органов и их способности к функционированию. Прошедшие через обработку специальными ферментами лёгкий отлично справились с этим тестом, а это говорит о том, что они могут теоретически подойти любому реципиенту. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Торонто
Медицина
публичный исследовательский университет в Торонто, Онтарио, Канада. Большинство основных территорий и объектов университета расположены к северу от Финансового округа в Парке Королевы
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