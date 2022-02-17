Жертвы самоубийств часто имеют невыявленный аутизм
Многие люди, которые свели счёты с жизнью, имели недиагностированный аутизм. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании.
Наблюдение учёных из Ноттингемского университета показало значительное распространение у покончивших с собой людей недиагностированного аутизма. Авторы исследования настаивают на важности разработки более эффективных методов диагностики всех форм аутизма на как можно более ранней стадии. Они также рекомендуют разработать индивидуальные стратегии предотвращения суицидов для пациентов с аутизмом. Это первый подобный исследовательский проект, изучивший связь между суицидом в Великобритании и аутизмом. Всего было проанализировано 372 отчета коронера, которые изучали самоубийц. Также исследователи проводили собеседования с их родственниками.
В первой половине анализа была установлено, что 10% из покончивших с собой демонстрировали хотя бы некоторые ярко выраженные аутистические характеристики, что могло свидетельствовать о невыявленном аутизме. А это делает распространённость данного поведенческого расстройства в 11 раз более высокой, чем по официальной статистике в Великобритании. Завершив вторую часть исследования, то есть собеседования с родственниками, его авторы обнаружили доказательства выраженных акустических чёрт даже среди большего количества самоубийц - до 41%.
Многие взрослые британцы не могут диагностировать у себя аутизм и получить адекватную поддержку. Исследование показало, что без этого диагноза и помощи у людей возникает повышенный риск смерти из-за суицида. Именно поэтому исследователи настаивают на том, чтобы людей с подозрением на аутизм обязательно показывали специалистам, поскольку при надлежащей поддержке они могут жить вполне удовлетворительно и не сталкиваться ни с какими угрозами для своей жизни и здоровья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Ноттингема
Медицина
один из крупнейших и престижных университетов Великобритании и мира. Этот публичный исследовательский университет расположен в центральной части города Ноттингем в Англии
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