Ученые обнаружили уникальный лизин, убивающий бактерии с множественной лекарственной устойчивостью
Международная группа ученых идентифицировала новый фаговый лизин — Abp013, который может стать альтернативным противомикробным агентом против двух бактерий: Acinetobacter baumannii и Klebsiella pneumoniae. Они вызывают инфекции с высоким уровнем смертности.
Лизины — ферменты, вырабатываемые бактериофагами, продемонстрировали большой потенциал в качестве нового класса противомикробных препаратов. Они могут быстро и напрямую воздействовать на ключевые структурные компоненты клеточных стенок бактерий и тем самым снижать развитие резистентности.
Неправильное и широкое использование антибиотиков за последние несколько десятилетий привело к возникновению устойчивости к противомикробным препаратам. По оценкам, только в 2019 году 4,95 миллиона человек умерли от инфекций, связанных с антибиотикорезистентностью.
«Устойчивость к противомикробным препаратам остается угрозой для человечества. Ежегодно все больше людей умирает от супербактерий. Разработка новых агентов, убивающих бактерии, имеет решающее значение, и лизины продемонстрировали большие перспективы в лечении смертельных инфекций», - рассказывает Джоаш Чу, первый автор статьи научный сотрудник Genome Institute of Singapore.
Лизины оказались очень эффективными в борьбе с грамположительными бактериями, которые не имеют внешней липидной мембраны и поэтому легко убиваются лизинами. И наоборот, у грамотрицательных бактерий наличие внешней мембраны препятствует эффективному уничтожению бактерий многими лизинами. Таким образом, открытие Abp013 имеет решающее значение для развития методов лечения полирезистентных грамотрицательных патогенов.
Джоаш Чу
Медицина
Научный сотрудник Genome Institute of Singapore
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