Ученые обнаружили уникальный лизин, убивающий бактерии с множественной лекарственной устойчивостью

«Устойчивость к противомикробным препаратам остается угрозой для человечества. Ежегодно все больше людей умирает от супербактерий. Разработка новых агентов, убивающих бактерии, имеет решающее значение, и лизины продемонстрировали большие перспективы в лечении смертельных инфекций», - рассказывает Джоаш Чу, первый автор статьи научный сотрудник Genome Institute of Singapore.

Международная группа ученых идентифицировала новый фаговый лизин — Abp013, который может стать альтернативным противомикробным агентом против двух бактерий: Acinetobacter baumannii и Klebsiella pneumoniae. Они вызывают инфекции с высоким уровнем смертности.Лизины — ферменты, вырабатываемые бактериофагами, продемонстрировали большой потенциал в качестве нового класса противомикробных препаратов. Они могут быстро и напрямую воздействовать на ключевые структурные компоненты клеточных стенок бактерий и тем самым снижать развитие резистентности.Неправильное и широкое использование антибиотиков за последние несколько десятилетий привело к возникновению устойчивости к противомикробным препаратам. По оценкам, только в 2019 году 4,95 миллиона человек умерли от инфекций , связанных с антибиотикорезистентностью.Лизины оказались очень эффективными в борьбе с грамположительными бактериями, которые не имеют внешней липидной мембраны и поэтому легко убиваются лизинами. И наоборот, у грамотрицательных бактерий наличие внешней мембраны препятствует эффективному уничтожению бактерий многими лизинами. Таким образом, открытие Abp013 имеет решающее значение для развития методов лечения полирезистентных грамотрицательных патогенов.