Спиртные напитки помогают ковиду проникать в лёгкие

Университет Гейдельберга

Медицина

старейший (древнейший) и один из наиболее престижных университетов на территории современной Германии (ФРГ). Университет основан в 1386 году в составе четырёх факультетов. Университетские здания по большей части расположены в Старом городе Гейдельберга, районе Бергхайм