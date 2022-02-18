Вредные выбросы повреждают сперматозоиды
Китайские ученые получили ещё больше доказательств того, что вредные выбросы наносят повреждения сперматозоидам. Проживающие в наиболее токсичных районах мужчины обладают низкими по скорости передвижения сперматозоидами.
Способность мужчины стать отцом зависит от его сперматозоидов, а вернее, от двух их ключевых характеристик. Это общее количество, а также скорость передвижения. Чем выше скорость, с которой сперматозоид может двигаться навстречу яйцеклетке для её оплодотворения, тем выше и вероятность успешного зачатия. Китайские учёные проанализировали эти характеристики у почти 34 000 мужчин, проживающих в разных с точки зрения экологии районах. Оказалось, что у представителей сильного пола, живущих в загрязнённых городах, самые слабые сперматозоиды в том, что касается их скорости плавания.
При этом количество сперматозоидов от показателей загрязнения воздуха не зависело. Можно вспомнить, что число сперматозоидов у мужчин на нашей планете стабильно сокращается с 1970-х годов, как показывали исследования в Европе, Южной Америке и Австралии. Также снижаются и показатели их «плавучести». Учёные не раз предполагали, что высокий уровень загрязнения воздуха может частично объяснять этот тренд, представляющий серьезную опасность для человечества.
И вот теперь исследователи из Ninth People's Hospital в Шанхае собрали образцы сперматозоидов из 130 китайских городов. Все мужчины посещали клиники по лечению бесплодия. 49% имели лишний вес или ожирение, 28% курили, а оба этих фактора также могут негативно влиять на количество сперматозоидов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Ninth People's Hospital
Медицина
Одна из крупнейших государственных клиник в Шанхае
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