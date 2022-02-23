Сбросить вес за три дня: этим способом пользуются спортсмены

— Если резко себя лишить углеводистой пищи, то сольётся лишняя жидкость, и несколько килограммов уйдёт за два-три дня. Но как только вы попьёте жидкость и восстановите водный баланс, вес может вернуться к начальным показателям, — предупредила эксперт.

Главной целью будет избавиться от лишней жидкости, потому что жир быстро не уходит, так от него не избавиться. Но даже если «слить» лишнюю жидкость, фигура будет выглядеть более подтянуто - отеки еще никого не украшали.На YouTube-канале «Клатч онлайн» Рожко рассказала, что видела, как готовят спортсменов по вольной борьбе к соревнованиям. Они не пили, не ели, постоянно ходили в сауну. Таким образом, уходила лишняя вода.Отметим, что это экстремальный способ сбросить вес, у него могут быть противопоказания. Используя этот метод, можно навредить здоровью.Второй вариант –Сушка тела – комплекс мероприятий, который включает специальную систему питания и упражнений, направленный на достижение результата - подтянутого рельефного тела. Система питания помогает быстрее сжечь жировую прослойку и нарастить мышцы.Понятие «сушка» пришло к нам из бодибилдинга. Бодибилдеры обычно начинают сушку за 2 месяца до начала соревнований, чтобы придать телу форму и рельеф. Сравнивать сушку и похудение ошибочно. При похудении происходит потеря общей массы, «сжигаются» жир и мышцы. При сушке уходит только подкожный жир, а мышечная масса остается (при соблюдении правил).Диетологи советуют временно отказаться от сладкого и соленого. Откажитесь от любой еды, содержащей сахар, включая соусы, булочки, пирожки. Без поступления сахара воспалительные процессы в организме снизятся, кожа станет лучше, самочувствие изменится.Второй шаг - перестаем добавлять соль. Соль задерживает воду, и отказ от нее приведет к «сливу» лишней жидкости. Бессолевая диета может продолжаться от 4 до 15 дней.Как ранее рассказал британский диетолог Майкл Мосли, чтобы похудеть, нужно наладить питьевой режим. Вода вымывает токсины, увлажняет кожу, растворяет вредные вещества, но дело даже не в этом. Мосли предлагает выпивать стакан воды всякий раз, когда хочется есть. Он напомнил, что люди часто путают голод с жаждой: думая, что хотят есть, они на самом деле хотят пить.Читайте также: Как снять отек с ног за пару минут: простой способ от доктора Шишонина