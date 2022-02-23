Сбросить вес за три дня: этим способом пользуются спортсмены
Как рассказала эксперт по питанию София Рожко, можно экстренно сбросить вес. Этот способ знают спортсмены и пользуются им при подготовке к соревнованиям.
Главной целью будет избавиться от лишней жидкости, потому что жир быстро не уходит, так от него не избавиться. Но даже если «слить» лишнюю жидкость, фигура будет выглядеть более подтянуто - отеки еще никого не украшали.
На YouTube-канале «Клатч онлайн» Рожко рассказала, что видела, как готовят спортсменов по вольной борьбе к соревнованиям. Они не пили, не ели, постоянно ходили в сауну. Таким образом, уходила лишняя вода.
Отметим, что это экстремальный способ сбросить вес, у него могут быть противопоказания. Используя этот метод, можно навредить здоровью.
Второй вариант – убрать запасы гликогена в организме.
— Если резко себя лишить углеводистой пищи, то сольётся лишняя жидкость, и несколько килограммов уйдёт за два-три дня. Но как только вы попьёте жидкость и восстановите водный баланс, вес может вернуться к начальным показателям, — предупредила эксперт.
Что такое сушка
Сушка тела – комплекс мероприятий, который включает специальную систему питания и упражнений, направленный на достижение результата - подтянутого рельефного тела. Система питания помогает быстрее сжечь жировую прослойку и нарастить мышцы.
Понятие «сушка» пришло к нам из бодибилдинга. Бодибилдеры обычно начинают сушку за 2 месяца до начала соревнований, чтобы придать телу форму и рельеф. Сравнивать сушку и похудение ошибочно. При похудении происходит потеря общей массы, «сжигаются» жир и мышцы. При сушке уходит только подкожный жир, а мышечная масса остается (при соблюдении правил).
Как можно быстро подтянуть фигуру
Диетологи советуют временно отказаться от сладкого и соленого. Откажитесь от любой еды, содержащей сахар, включая соусы, булочки, пирожки. Без поступления сахара воспалительные процессы в организме снизятся, кожа станет лучше, самочувствие изменится.
Второй шаг - перестаем добавлять соль. Соль задерживает воду, и отказ от нее приведет к «сливу» лишней жидкости. Бессолевая диета может продолжаться от 4 до 15 дней.
Как ранее рассказал британский диетолог Майкл Мосли, чтобы похудеть, нужно наладить питьевой режим. Вода вымывает токсины, увлажняет кожу, растворяет вредные вещества, но дело даже не в этом. Мосли предлагает выпивать стакан воды всякий раз, когда хочется есть. Он напомнил, что люди часто путают голод с жаждой: думая, что хотят есть, они на самом деле хотят пить.
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