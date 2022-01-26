Как снять отек с ног за пару минут: простой способ от доктора Шишонина
По словам врача-реабилитолога, кандидата медицинских наук Александра Шишонина, есть простой способ быстро помочь отекшим и усталым ногам.
Ноги чаще всего отекают из-за ухудшения циркуляции крови по мелким сосудам. Поэтому капилляры необходимо постоянно тренировать.
Как быстро снять отек с ног
Шишонин предлагает взять таз, налить в него холодную воду и опустить туда ноги. Вода должна быть максимально холодной. Ноги, разумеется, начнут мерзнуть, но нужно потерпеть. Если вытащить их раньше времени, «толку от этого не будет», написал врач.
— Мерзнут они у вас какое-то время, а потом организм запускает работу капилляров. И ноги уже не так сильно замерзают, даже немного разогреваются, — отметил Шишонин в Instagram.
Обычно это происходит через одну-две минуты, а если вода очень холодная, то может хватить и 15 секунд. Когда в ногах почувствуется тепло, «вы своего добились». Вытаскиваем их и вытираем насухо полотенцем.
Эффект от такой ванны для ног продлится примерно два часа. Такую процедуру следует делать по утрам и вечерам, и с каждым разом «природный рефлекс будет включаться быстрее». За две недели практики можно добиться отличных результатов, обещает врач.
— Завершаем процедуру, как только почувствовали тепло, и держим ноги в воде не дольше двух минут, — отмечает медик.
Особенно этот метод будет полезен пациентам с варикозом, атеросклерозом и сахарным диабетом.
Отметим, что у этого метода могут быть противопоказания, поэтому перед его применением посоветуйтесь со своим врачом.
Причины отеков ног
- Сердечная недостаточность. В этом случае пациенты жалуются на боль в ногах, нарушение чувствительности, зябкость, боль за грудиной, одышку.
- Варикоз и венозная недостаточность. Такие отеки выглядят несимметрично, они болезнены и не проходят, нога на ощупь горячая, видны изменения венозных стенок.
- Проблемы с почками. Характеризуются утренними отеками, возникновением отеков после потребления жидкости, болезненными ощущениями в области поясницы.
- Заболевания щитовидной железы. Отеки появляются в зоне лодыжек.
- Лимфостаз. Отекает чаще одна нога, причем полностью. Это патологическое состояние лимфатической системы, при которой наблюдается нарушение или затруднение оттока лимфы по лимфатическим сосудам, в результате чего жидкость задерживается в тканях.
Как перестать отекать
- Пейте обычную воду, когда хотите пить. Кофе, чай и так далее не считается.
- Не злоупотребляйте соленой пищей.
- Не пейте алкоголь.
- Исключите быстрые углеводы.
- Больше двигайтесь.
Если у вас нет проблем со здоровьем, то эти простые советы помогут. Диагноз может поставить только врач, он же назначит лечение.
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Александр Шишонин
Медицина
Александр Юрьевич Шишонин - кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника Доктора Шишонина»
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