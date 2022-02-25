Коронавирус успешно лечат смесью с гелием
Нагретая до +75С смесь гелия и кислорода помогает пациентам на кислородной терапии быстрее избавляться от ковида. Теперь метод решили усовершенствовать.
Ученые из Института теоретической и прикладной механики в России усовершенствовали методику лечения коронавирусной инфекции с помощью специальной смеси с гелием, которую нагревают до соответствующей температуры. Моделирование терапевтического процесса, показавшее движение этой гелий-кислородной смеси по респираторной системе, поможет точно установить, какой её объём требуется для получения максимальных результатов, и какова должна быть температура смеси.
В моделях российских учёных применялось частичное поражение лёгких, при котором вначале пробовали дыхание обычным воздухом, а потом той самой смесью, которую нагревали до температуры +75С. Было установлено, что при вдыхании смеси происходит на 15% меньший перепад давления, чем при вдыхании обычного воздуха, а значит, пациенту потребуется израсходовать на 15% меньше энергии. Это чрезвычайно важно, если учесть, что все силы необходимо мобилизовать на восстановление после болезни.
Также установлено, что если человек при кислородной терапии получает не собственно кислород, а ту самую нагретую смесь, то у него не отмечается ожога бронхов, поскольку температура смеси падает гораздо быстрее, чем температура воздуха. Уникальная технология моделирования российских учёных позволила оценить происходящие патологические процессы в каждом отдельном бронхе. Были произведены быстрые расчёты, которые наверняка в ближайшее время дадут возможность сделать лечение коронавирусной инфекции более эффективным. Отметим, что терапия ковида нагретой смесью с гелием и кислородом используется в институте имени Склифосовского. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
нститут теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича (ИТПМ) СО РАН
Медицина
один из институтов Новосибирского научного центра Сибирского Отделения Академии Наук
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