Чем опасен растворимый парацетамол
Растворимый парацетамол представляет серьёзную опасность для нашего здоровья. Оказывается, в нём содержится больше соли, чем в биг-маке из ресторана «Макдоналдс».
Таблетки с растворимым парацетамолом могут представлять опасность для сердечно-сосудистой системы из-за скрытого содержания соли, как установили китайские ученые из Центрального Южного университета в Чанша. Теперь они призывают миллионы людей из разных стран мира, которые выбирают именно растворимые версии парацетамола, обязательно проверять, сколько в них содержится натрия. Это один из основных компонентов соли, который обычно используется во всех растворимых лекарственных препаратах. Их популярность как раз связана с тем, что действие этих лекарств наступает быстрее, чем после приёма традиционных таблеток.
Но исследование показало, что некоторые препараты содержат в полтора раза больше суточной рекомендованной дозы натрия для взрослого человека. А это эквивалент почти 4 биг-маков из ресторана «Макдоналдс». Китайская команда исследователей проанализировала медицинские записи по 300 тысячам британцев, которым выписывали парацетамол в государственных клиниках.
Результаты показали, что получавшие варианты этого лекарства с самым высоким содержанием натрия на 45% чаще позднее сталкивались с инфарктами, инсультами и сердечной недостаточностью, причём всего в течении одного года. Они также чаще умирали в этот период. Авторы исследования отметили, что люди не только должны обращать внимание на содержание соли в пище, но и ни в коем случае не игнорировать скрытую соль, которую можно встретить в некоторых лекарствах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центральный Южный университет
Медицина
национальный университет Китая, расположенный в Чанша, провинция Хунань, центральная южная часть Китая
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