Болезни сердца: обезболивающее, которое может повысить риск «смертельного состояния»
Когда дело доходит до сердечных заболеваний, образ жизни обычно занимает первое место в списке факторов, повышающих риск. Однако новое исследование показало, что некоторые обезболивающие также играют роль в развитии этого состояния. Что еще хуже, сердечно-сосудистые заболевания считаются основной причиной смерти, ежегодно уносящей миллионы жизней.
Согласно исследованию рассматриваемое болеутоляющее средство — парацетамол в растворимой шипучей форме. От таблеток до капсул популярное обезболивающее доступно в различных формах. Тем не менее, исследование связывает шипучую версию с более высоким риском.Этот тип можно растворить в воде, и он используется в качестве альтернативы для тех, кому трудно глотать обезболивающее.
Причина, по которой безопасное в других отношениях обезболивающее, которое «редко» вызывает побочные эффекты, связано с сердечными заболеваниями, заключается в содержании в нем солей. Как один из основных компонентов соли, натрий иногда используется для растворения и распада лекарств в воде.
Чтобы проиллюстрировать количество, 0,5-граммовая таблетка растворимого парацетамола содержит от 0,44 до 0,39 грамма натрия. Если бы вы принимали суточную дозу двух таких таблеток каждые шесть часов, это увеличило бы потребление соли до более чем трех граммов.
Тем не менее, NHS подчеркивает, что взрослые не должны потреблять более 2,4 грамма натрия в день. А наличие слишком большого количества соли или натрия является хорошо известным фактором риска сердечных заболеваний.
Изучая почти 300 000 пациентов, исследование показало, что регулярный прием этого типа парацетамола увеличивает риск сердечных приступов, инсульта, сердечной недостаточности.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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