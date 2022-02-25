Ковид могли придумать создатели вакцины
Ученые получили очередные подтверждения тому, что COVID-19 был создан в научной лаборатории. Они обнаружили, что этот вирус содержит крошечные фрагменты ДНК, совпадающие с секвенированием, которое было запатентовано фармацевтическим концерном Moderna за три года до начала пандемии.
Исследователи сравнили ДНК коронавируса с различными белковыми фрагментами, прошедшими через секвенирование, которые имеются в открытом доступе в интернете. Это породило свежие подозрения по поводу того, что ковид всё-таки был создан в лаборатории. Оказалось, что в вирусе содержится генные фрагменты, принадлежащие фармацевтической компании Moderna. Причём он содержится в спайковом белке вируса. Были выявлены крошечные фрагменты генетического кода, идентичные фрагменту гена, запатентованного изготовителем будущей прививки от коронавируса в 2016 году при регистрации препарата от рака.
В ходе данного исследования было установлено, что в уникальном месте расщепления фурина SARS-CoV-2, то есть той части, которая и помогает патогену заражать людей, содержится тот самый фрагмент давно созданного кода. Отметим, что эта структура была одной из центральных тем для ожесточенных споров по поводу происхождения вируса, когда некоторые учёные утверждали, что он просто не мог самостоятельно появиться в природе. Международная команда исследователей под руководством ученых из Университета Орегона считает. что патоген мог усилиться при экспериментах на клеточном материале человека в лаборатории.
Теперь исследователи утверждают, что вероятность случайного или природного попадания тех самых фрагментов, запатентованных компанией Moderna, в этот коронавирус составляет 1 случай из трех триллионов. Но всё-таки ведутся споры о том, является ли это действительно окончательным подтверждением рукотворности вируса или самого уникального и фатального совпадения в истории мировой биологии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Орегона
Медицина
публичный исследовательский университет в США, расположенный в Юджине, штат Орегон
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