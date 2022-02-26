Ставропольцы стали реже болеть гриппом и ОРВИ

– Снижение заболеваемости респираторными вирусными инфекциями отражается на частоте госпитализаций. Число свободных коек растет. Из 4 450 коек, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией, свободными остаются от 26% до 30%. В ближайшее время на заседании координационного совета планируется принять решение о восстановлении профильной деятельности части фонда COVID-коек.

На Ставрополье за последние семь дней более чем на 30% упала заболеваемость ОРВИ и более чем на 20% стали реже выявлять внебольничные пневмонии.Такая положительная динамика позволит в скором времени перепрофилировать к обычной работе некоторые койки, тем самым вернуть их к обычной работе, продолжить вести штатные приёмы.По прежнему на повестке дня внимание медспециалистов сконцентрировано на беременных женщинах и детском населении, среди которых есть случаи заболевания коронавирусом. Большинство из них переносят болезнь в легкой или средней форме, но от госпитализации не отказываются, чтобы находится под постоянным присмотром медиков. Также в стране определили новый штамм омикрона, который назвали стелс, при нём возрастает число людей с диагностированной пневмонией.Медики региона говорят, что вакцинация является надёжным способом зашиты от инфекции. В регионе действует более 154 прививочных пунктов, которые работают в усиленном режиме, при этом продолжается иммунизация детей старше 12 лет.Среди пациентов, которые сделали прививки от коронавируса, прошли своевременную ревакцинацию, отмечается легкое течение заболевания. Сейчас среди основной части тех, у кого диагностирован коронавирус, нет подтверждения об иммунизации, QR-код отсутствует, некоторые пациенты пропустили своевременную ревакцинацию от ковида.Также стало известно, что в Ставропольском крае не достигнуто необходимое для создания коллективного иммунитета число вакцинаций.Ранее МедикФорум сообщал , что в Ставропольском крае ждут дополнительную партию препарата для вакцинации детей от коронавирусной инфекции.