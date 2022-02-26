В Ставропольском крае ждут дополнительную партию препарата для вакцинации детей от коронавирусной инфекции

Министр здравоохранения края отметил, что программа реабилитации детей будет реализовываться по двум направлениям. Это возможность амбулаторной реабилитации, а при необходимости - в стационаре.

В настоящее время на вакцинацию детей от коронавируса согласились порядка 2500 семей. Уже медики вакцинировали более 1,9 тысяч подростков старше двенадцати лет. Практически у всех реакция на прививку отсутствовала, только у тринадцатилетних подростков были небольшие покраснения в области укола, было незначительное повышение температуры. Продумываются программы восстановления здоровья юных пациентов, пострадавших от коронавируса.В скором времени ожидается очередная партия вакцины, которую привезут в регион, иммунизация продолжится. Сейчас на Ставрополье открыты порядка 150 пунктов вакцинации, где можно сделать прививки от коронавируса детям старше 12 лет.В медицинских учреждениях находятся более 60 детей с коронавирусом, у большинства из них заболевание протекает в средней степени тяжести. На базе инфекционной больницы есть ковид-госпиталь, в котором лечат детей.Ранее МедикФорум сообщал , что региональный сосудистый центр на Ставрополье отпраздновал второй День рождения.