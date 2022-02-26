В Ставропольском крае ждут дополнительную партию препарата для вакцинации детей от коронавирусной инфекции
МедикФорум стало известно, что в регионе продолжается иммунизация детского населения от коронавируса, которая проходит по письменному согласию родителей.
В настоящее время на вакцинацию детей от коронавируса согласились порядка 2500 семей. Уже медики вакцинировали более 1,9 тысяч подростков старше двенадцати лет. Практически у всех реакция на прививку отсутствовала, только у тринадцатилетних подростков были небольшие покраснения в области укола, было незначительное повышение температуры. Продумываются программы восстановления здоровья юных пациентов, пострадавших от коронавируса.
Министр здравоохранения края отметил, что программа реабилитации детей будет реализовываться по двум направлениям. Это возможность амбулаторной реабилитации, а при необходимости - в стационаре.
В скором времени ожидается очередная партия вакцины, которую привезут в регион, иммунизация продолжится. Сейчас на Ставрополье открыты порядка 150 пунктов вакцинации, где можно сделать прививки от коронавируса детям старше 12 лет.
В медицинских учреждениях находятся более 60 детей с коронавирусом, у большинства из них заболевание протекает в средней степени тяжести. На базе инфекционной больницы есть ковид-госпиталь, в котором лечат детей.
Ранее МедикФорум сообщал, что региональный сосудистый центр на Ставрополье отпраздновал второй День рождения.
Владимир Колесников
Здоровье
министр здравоохранения Ставропольского края
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