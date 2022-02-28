Паутина из грибов поможет лечить раны
Российские учёные работают над созданием искусственной паутины на основе дрожжевых грибов, которая способна быстро заживлять раны. Это уже подтвердили эксперименты в Курчатовском институте.
Целая группа российских учёных из разных научных учреждений разрабатывает искусственную паутину. На её основе собираются делать повязки для заживления ран. А сама паутина будет производиться дрожжевыми грибами. Сейчас их подвергают генетической редактуре, чтобы получаемый биологический материал вырабатывал белки, которые создаются пауками при создании их паутины. Это самая прочная в мире биологическая конструкция.
Когда данные белки будут проникать в раны на теле человека, то начнут ускорять ранозаживляющие процессы и регенерировать ткани. Тем самым процесс выздоровления ускорится, и даже есть предположение о том, что подобная паутина избавит пациентов от шрамов и рубцов. При этом уже сейчас наши учёные разработали белки больше молекулярной массы, чем при аналогичных исследованиях за границей, а от данного показателя зависят ключевые характеристики уникальной паутины.
Исследователи из Курчатовского института подчеркивают, что интерес к белкам из паучьей паутины у науки появился ещё в конце прошлого века, поскольку она обладает наряду с удивительной лёгкостью ещё и необыкновенной прочностью, которая выше любых создаваемых на нашей планете искусственных материалов. Но когда стало известно, что паучья паутина биологически совмещается с клетками человека и ещё оказывает благотворное влияние на его ткани, то исследования в данном направлении активировались. Однако искусственную паутину довольно сложно производить, так как это требует высоких затрат, времени и технологий. Российские учёные смешали искусственную паутину с шёлком тутового шелкопряда, и приведённые на лабораторных животных испытания продемонстрировали, что получен более доступный по стоимости материал, который сохранил ранозаживляющие свойства. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
НИЦ «Курчатовский институт»
Медицина
советский и российский научно-исследовательский институт. Основан в 1943 году, в научный центр преобразован в 1991 году. Основными направлениями деятельности Центра на сегодняшний день являются безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика низких и средних энергий, физика твёрдого тела и сверхпроводимость, мезонная химия
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