Паутина из грибов поможет лечить раны

НИЦ «Курчатовский институт»

Медицина

советский и российский научно-исследовательский институт. Основан в 1943 году, в научный центр преобразован в 1991 году. Основными направлениями деятельности Центра на сегодняшний день являются безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика низких и средних энергий, физика твёрдого тела и сверхпроводимость, мезонная химия