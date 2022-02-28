Тройное лечение помогает при тяжелом раке простаты
Учёные разработали уникальное тройное лечение для пациентов с опухолями предстательной железы. Оно обеспечивает дополнительные годы здоровой жизни.
Исследователи из Lancashire Teaching Hospitals в Великобритании испытывают новую методику, которую называют уникальным тройным терапевтическим подходом при запущенных опухолях простаты. Утверждается, что с её помощью можно получить дополнительные годы здоровой жизни, и в целом, уменьшить общий риск смерти на 35%. Этот режим включает две стандартных терапии вместе с мощным гормональным лекарством даролутамидом. Новое лекарство уже показало высокую эффективность в качестве метода лечения рака на ранних стадиях, особенно когда оно выдавалась мужчинам, которые перестали реагировать на прочие препараты.
И вот клиническое исследование продемонстрировали, что при сочетании этого лекарства со стандартными видами терапии оно производит очень значительный эффект на пациентов, чьи опухоли уже распространились по организму. К сожалению, на данной стадии полное излечение невозможно, однако с помощью даролутамида, химиотерапии и других гормональных средств удается уменьшить боль, замедлить прогрессирование заболевания и продлить период выживания.
Большая часть добровольцев, которая испытала этот тройной терапевтический подход, была значительно старше 60, а одному из пациентов и вовсе было 89. Использование данной методики позволило на 4 года продлить период, после которого рак начал снова прогрессировать, а при стандартном виде лечения это происходило уже через 6 месяцев. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Lancashire Teaching Hospitals
Медицина
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