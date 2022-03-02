Постковидный синдром может и не вызывать усталости у детей
В реальности, постковидный синдром может и не быть причиной развития усталости у детей. Эти симптомы с такой же периодичностью встречаются и у их ровесников, которые вообще не болели коронавирусом.
Британский Офис национальной статистики опубликовал информацию, которая показывает, что причиной усталости у детей вовсе не является постковидный синдром, как это было принято считать до последнего момента. 1% учащихся начальной школы столкнулись с данным расстройством, хотя на него жаловалась приблизительно половина родителей школьников. А это показывает, что усталость, в целом, очень распространена среди маленьких детей, как и головные боли, так что COVID-19 здесь совершенно не причём.
47,5% родителей заявили, что за последние 12 недель к моменту проведения опроса у их детей отмечались какие-то симптомы постковидного расстройства. Но приблизительно точно такое же число пап и мам (46,6%) также зафиксировали у своих детей эти симптомы, хотя у их малышей коронавирус не выявляли. К наиболее частым проявлениям относились боли в горле, потеря голоса, кашель и одышка.
По данным ОНС, менее чем один из каждых 40 учащихся средних школы в Великобритании имеет постковидный синдром. Отчёт основывался на опросе 3 400 родителей 3 300 школьников, проводимом с марта 2020 по декабрь 2021. Оценивая его результаты, эксперты заявили, что данные симптомы вроде усталости и головных болей очень распространены в целом среди детей и подростков. Они вовсе не свидетельствуют о том, что все они переболели коронавирусом и столкнулись с постковидным синдромом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Медицина
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне.
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