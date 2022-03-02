Беспроводные устройства от Apple и Microsoft могут нарушать работу кардиостимуляторов
Беспроводные наушники от Apple или специальный стилус от Microsoft могут негативно влиять на работу таких девайсов, как кардиостимуляторы-дефибриляторы. В некоторых случаях она может нарушаться, что опасно для жизни, как установили учёные из Университета Базеля.
Производимые компаниями Apple и Microsoft электронные гаджеты могут вмешиваться в работу важных для сохранения здоровья и жизни устройств для сердца, как установили швейцарский эксперты. Речь идёт о беспроводных наушниках, «ручках» и даже айфонах, которые производят воздействие мощного магнитного поля, обладающего способностью приостановить работу различных девайсов для сердца.
Теперь учёные призывают всех пациентов, у которых установлены такие приборы, как водители ритма, ни в коем случае не носить данную электронику в карманах поблизости от грудной клетки. Любые электрические девайсы, содержащие магниты, теоретически могут представлять угрозу для пациентов, которые используют кардиостимуляторы для сохранения надлежащего ритма сердца. Людям необходимо знать об этом потенциальном риске, чтобы свести его к минимуму.
Особенно опасны эти приборы в том случае, если человек кладёт их в верхний карман рубашки или куртки, то есть гаджеты просто соприкасаются с грудной клеткой. Кроме того, не следует во время отдыха на диване располагать такой телефон или другое электронное устройство поблизости от груди. Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) выделяет электрические импульсы для сохранения сердечного ритма у жертв аритмии. ИКД очень похожи по своему воздействию на водители ритма, которые доставляют низкоуровневые электрические разряды для сохранения стабильной работы сердца. Но ИКД также способны производить электрошок для того, чтобы успокоить угрожающую жизни аритмию, грозящую вызвать остановку сердца. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Базеля
Медицина
высшее учебное заведение в Базеле, старейший университет Швейцарии. Академический рейтинг университетов мира в 2019 году поместил Базельский университет на 87-ю позицию
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