Получены новые доказательства пользы грудного вскармливания
Учёные из США провели новое исследование, подтвердившее пользу грудного вскармливания. Практикующие его женщины реже сталкиваются с болезнями сердца и сосудов.
Грудное вскармливание даёт ещё больше пользы для здоровья женщин, как установили учёные из Северной Вирджинии в США. Они называют полученные доказательства волнующими и захватывающими. Было установлено, что кормящие грудью женщины на 14% реже впоследствии сталкиваются с ишемической болезнью сердца, на 12% реже с инсультами и на 17% реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ включал истории болезней более 1,2 миллиона женщин в течение 10 лет.
Это действительно потрясающая новость, причём установлено, что чем дольше продолжался период грудного вскармливания, тем выше оказывался защитный эффект, сохранявшийся, по крайней мере, вплоть до 12 месяцев грудного вскармливания. Точные причины такого положительного воздействия этой практики на здоровье женщины не установлены. По одной из версий, во время грудного вскармливания выделяется гормон окситоцин, который оказывает антигипертензивное и антиоксидантное действие.
Кроме того, грудное вскармливание позволяет женщине максимально быстро терять набранный во время беременности лишний вес. Ранее наука доказала, что у кормящих грудью мам снижается риск развития рака молочной железы, яичников, а также диабета второго типа. Полезна эта процедура и для малышей, у которых сокращается опасность астмы, ожирение, диабета первого типа, ушных инфекций и синдрома внезапной детской смерти. Рекомендуется эксклюзивно кормить младенца грудью в течение первых шести месяцев жизни, а до года грудное вскармливание можно сочетать с прикормом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Виргинский университет
Медицина
исследовательский университет штата Вирджиния, США. Флагманский вуз штата, входит в тройку лучших государственных университетов в США
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