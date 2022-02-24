Несколько ярких признаков, позволяющих определить рак по глазам
Как сообщили британские медики, заподозрить развитие онкологического процесса можно по состоянию глаз. Исследование опубликовано в издании Express.
В исследовании отмечается, что некоторые виды рака могут отразиться на зрении. На глазах чаще всего отражаются два вида онкологии: рак легких и рак молочных желез. Пациенты, у которых были диагностированы эти заболевания, почти в девяносто процентах случаев жаловались на нечеткость изображения и помутнение зрения. Еще по пять процентов сообщили о «мушках» в глазах и о возникновении фотопсии. Некоторые жаловались на боли и даже потерю зрения.
Фотопсия - возникновение в глазах вспышек, искр, огненных кругов, молний и прочих подобных световых оптических эффектов.
Нарушение зрительной функции не может не оказывать серьезного влияния на качество жизни онкобольных, констатируют медики.
Как сообщил Express консультант по респираторной медицине госпиталя London Bridge, профессор Георг Сантис, одним из ключевых симптомов рака легких является синдром опущенного века. Этот признак может быть вызван опухолью, которая развивается и провоцирует неврологические симптомы.
Сантис отметил, что классическими симптомами рака легких являются длительный кашель, кровохарканье, сильная одышка, боль в груди, потеря веса. Опущение век — серьезный признак, который люди зачастую игнорируют.
Рак крови находится на третьем месте по смертности среди остальных видов онкологии. В Великобритании от него ежегодно умирает около 15 000 человек. Заподозрить это заболевание поможет простой тест. Нужно подойти к зеркалу, осторожно оттянуть вниз нижнее веко и оценить на цвет слизистой. Она должна быть розовая или красная. Если слизистая целиком бледно-розовая или белая, то стоит обратиться к врачу.
Какие еще опасные заболевания можно распознать по глазам?
Повышенный уровень холестерина можно определить не только по анализу крови. На веках у таких пациентов можно увидеть ксантелазмы — жировые отложения. Еще один признак — дуга синеватого оттенка вокруг радужки глаза.
Сахарный диабет может вызывать раннюю катаракту — помутнение хрусталика. Как правило, первым о том, что у человека, скорее всего, сахар повышен, ему сообщает офтальмолог. Осматривая глазное дно, он видит пораженные сосуды и капилляры.
При вирусных гепатитах происходит пожелтение покровов тела и роговицы глаз. Билирубин, который печень должна перерабатывать, но не справляется с этим, попадает в кровь и в ткани и окрашивает их.
Дефицит витамина А может сопровождаться синдромом сухого глаза.
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