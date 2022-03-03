Омикрон на 40% летальней обычного гриппа
Вариант Омикрон не менее чем на 40% более летален, чем сезонный грипп. К такому выводу пришли японские ученые.
В некоторых странах мира появились предположения о том, что вызванная штаммом Омикрон пятая волна коронавируса представляет собой завершение пандемии по той причине, что этот штамм вызывает более умеренное течение болезни. И сейчас якобы смертность от Омикрона примерно сопоставима со смертностью от сезонного гриппа. Однако исследователи из Японии провели более детальное изучение этого вопроса, основанное на показателях избыточной смертности в стране и количестве заражений с января. Было установлено, что летальность Омикрона составляет 0,13%.
Во время предыдущих волны коронавируса эта цифра подскакивала до внушительных 4,25%, и теперь она снизилась во много раз. И всё-таки она гораздо выше, чем 0,006%-0,09% смертей, которые наблюдаются в Японии во время сезонного гриппа. Впрочем, следует обязательно сказать, что среднестатистическая смертность от сезонного гриппа на нашей планете составляет 0,1%. Только в США сезонный грипп уносит по 60 000 человек ежегодно.
Многие страны сейчас снижают коронавирусные ограничения, начиная от масочного режима и заканчивая ковид-сертификатами и обязательствами по тестированию для того, чтобы поскорее вернуться к нормальной жизни. Население устало от всех существующих ограничений, так что снижение агрессивности штамма Омикрон убедило многих в том, что эти ограничения более не нужны. Однако полученная японскими исследователями информация показала, что расслабляться рано. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Токио
Медицина
один из известнейших университетов Японии, знаменитый также своими исследовательскими лабораториями
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