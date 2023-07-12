Эндокринолог Яушева: усталость и периодическая дрожь указывают на гипотиреоз

Эндокринолог Яушева сообщила в беседе с «МедикФорум», что гормоны, выделяемые щитовидной железой, контролируют многие важные процессы тела. Когда железа неактивна, медленно осуществляется и метаболизм, результатом чего становится низкий уровень энергии. Люди с гипотиреозом постоянно устают и чувствуют себя истощенными.Если сердце сильно колотится или «скачет», скрытым триггером может быть дисфункция щитовидной железы. Если гипотиреоз не лечить, он может привести к сердечной недостаточности, заявила врач.Гормоны щитовидной железы «дирижируют» желудком, аппетитом и влияют на жировой обмен. По словам эндокринолога Яушевой, при гипофункции щитовидки люди склонны набирать вес, употребляя вполне здоровую пищу и не страдая перееданием. В случае образования узлов вес, наоборот, может непроизвольно снижаться.Гормоны щитовидки ответственны за обновление клеток волос и кожи. Если щитовидная железа неактивна, новые клетки образуются очень медленно. Это приводит к тому, что кожа временами становится шелушащейся и сухой, а временами раздутой и отечной.Чувствительность организма к теплу и холоду тоже зависит от того, как функционирует щитовидная железа. Яушева уточнила, что на гипотиреоз указывает периодическая дрожь – страдающим от него людям бывает холодно в нормальной обстановке, им нужно больше тепла чем остальным. Кроме того, у них почти всегда остаются холодными конечности.Ранее портал MedikForum.ru писал о неприятных симптомах того, что человек злоупотребляет солью.

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