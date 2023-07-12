Эндокринолог Юрочкин назвал 3 распространенных мифа о жирной печени

Печень – второй по величине орган тела, ответственный за выведение вредных и токсичных элементов из организма, а также за переваривание витаминов, жиров и многих других питательных веществ. Накопление жира в органе может вызвать жировую болезнь печени, при этом она может быть алкогольной или безалкогольной. Многие люди плохо осведомлены о проблеме жирной печени и верят в мифы о ней, считает врач-эндокринолог Александр Юрочкин. В беседе с «МедикФорум» специалист перечислил распространенные мифы о жирной печениВрач назвал такое мнение типичным заблуждением. Он подчеркнул: ожирением печени может страдать каждый человек, а не только те, кто пьет алкоголь. Помимо употребления спиртного, ожирение печени может вызываться общим избыточным весом, нездоровым питанием, а также приемом лекарств, высоким уровнем холестерина, диабетом, проблемами с щитовидной железой.Это представление о проблеме является еще одним мифом. Юрочкин отметил, что от скопления жира в печени рискуют пострадать даже худые внешне люди. Подобное может происходить при висцеральном ожирении, когда жир откладывается не повсеместно под кожей, а глубоко в брюшной полости.Желтуха является одним из самых известных симптомов нездоровой печени. Помимо этого при проблемах с ней возникают неприятные, болезненные ощущения в правом подреберье. В то же время врач Юрочкин предупредил: часто болезни печени не имеют никаких специфических признаков. При ожирении печени известные симптомы могут отсутствовать, но вместе с тем будут наблюдаться головокружение или тошнота.Ранее портал MedikForum.ru писал о причинах плохого запаха изо рта.

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